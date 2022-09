Milan, Maldini: “Rinnovo Leao? Stiamo parlando, volontà del giocatore fa la differenza” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Sono molto contento di quello che abbiamo fatto sul mercato, gli obiettivi strada facendo cambiano perché ci sono gli impegni economici. Noi siamo consci di tutto questo, la squadra di quest’anno è più forte dell’anno scorso. Rinnovo Leao? Abbiamo già iniziato a parlare da tanto tempo sia con Leao che con Bennacer. Tutti i rinnovi possono essere semplici e complicati. Alla fine la differenza la fa la volontà del giocatore, quella della società c’è”. A dirlo è il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, nell’immediato pre partita di Milan-Dinamo Zagabria, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. “Forse non siamo pronti a pensare di arrivare quest’anno in finale, ma sognare è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Sono molto contento di quello che abbiamo fatto sul mercato, gli obiettivi strada facendo cambiano perché ci sono gli impegni economici. Noi siamo consci di tutto questo, la squadra di quest’anno è più forte dell’anno scorso.? Abbiamo già iniziato a parlare da tanto tempo sia conche con Bennacer. Tutti i rinnovi possono essere semplici e complicati. Alla fine lala fa ladel, quella della società c’è”. A dirlo è il direttore tecnico del, Paolo, nell’immediato pre partita di-Dinamo Zagabria, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. “Forse non siamo pronti a pensare di arrivare quest’anno in finale, ma sognare è ...

gippu1 : 30 anni fa, il #13settembre 1992, una delle più grandi partite di sempre: Max Allegri, due autogol di Baresi, Maldi… - AntoVitiello : #Maldini a Sky sul rinnovo di #Leao: 'Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa… - sportface2016 : +++#Milan, #Maldini: 'Rinnovo #Leao più complicato? Come tutti i rinnovi la volontà del giocatore fa la differenza.… - MeekyRossonero : RT @AntoVitiello: #Maldini a Sky sul rinnovo di #Leao: 'Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa che c… - Calciomerc : #Maldini a #Sky: “In tribuna si soffre di più che in campo. Non riesco a stare fermo. Chiedo a #Massara delle cose… -