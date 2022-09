Milan-Dinamo Zagabria | Calabria | “Vogliamo vincere tutte le partite” | News

Gazzetta_it : Milano, fermati e denunciati 14 ultrà della Dinamo Zagabria, erano armati di coltelli e bastoni #ucl - AntoVitiello : Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello V… - AntoVitiello : Inizia il dispiegamento delle forze dell'ordine per accogliere i tifosi croati della Dinamo Zagabria a #SanSiro… - LuigiBevilacq17 : RT @gippu1: Tommaso #Pobega segna il primo gol italiano nella Champions League 2022-23 e - quel che è più importante, quel che è più inutil… - Ceruzeko : RT @MorroLuca1: Oak al McDonald mentre gli ultras di Milan e Dinamo si ammazzano -

Davide Calabria, terzino del, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri contro laZagabria: le dichiarazioni Davide Calabria ha parlaot ai microfoni di Sky Sport dopoZagabria. PRIMA VITTORIA CHAMPIONS ...Commenta per primo Il capitano delDavide Calabria ha parlato ai microfoni di Sky il 3 - 1 allaZagabria. ' Vuol dire tanto essere il capitano delin Champions . La vittoria qui mancava da tanti anni ed era importante portare a casa i tre punti per il girone e per la nostra ...Il fantasista belga ha ricoperto spesso questa veste nel corso della propria carriera ed è accaduto anche con il Milan. Prima in uno spezzone con il Sassuolo, poi oggi, contro la Dinamo Zagabria negli ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...