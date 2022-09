LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: a Pontedera vince Marc Hirschi! Rota chiude secondo, terzo Daniel Martinez (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL Giro DI Toscana Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento con OA Sport! Il corridore elvetico dell’UAE batte sul traguardo di Pontedera quindi l’azzurro, che sarà ai Mondiali australiani fra una decina di giorni. terzo Daniel Martinez, che ha accarezzato per diversi chilometri, prima di venire ripreso, l’idea di poter vincere in solitaria. In top 10, due corridori della Movistar: che portano punti pesanti al team spagnolo per la classifica triennale a squadre, in ottica salvezza. ECCO LA TOP 10 DEL Giro DI Toscana 2022 1. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELDIGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport! Il corridore elvetico dell’UAE batte sul traguardo diquindi l’azzurro, che sarà ai Mondiali australiani fra una decina di giorni., che ha accarezzato per diversi chilometri, prima di venire ripreso, l’idea di poterre in solitaria. In top 10, due corridori della Movistar: che portano punti pesanti al team spagnolo per la classifica triennale a squadre, in ottica salvezza. ECCO LA TOP 10 DELDI1. ...

zazoomblog : LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: a Pontedera vince Marc Hirschi! Secondo Lorenzo Rota - #Toscana #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: 30 km al traguardo. Gruppo compatto si stacca Battistella - #Toscana… - zazoomblog : LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: 40 km al traguardo! Otto in fuga ma il gruppo è 30 secondi - #Toscana… - Tiz_CyclingLive : Giro della Toscana 2022 [LIVE STREAM] - zazoomblog : LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: 70 km al traguardo! Sono in otto al comando fra cui Mirco Maestri - #Toscana… -