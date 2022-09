Juventus-Benfica 1 a 2 | i Bianconeri si fanno rimontare e crollano in casa con i portoghesi | a zero punti | si complica il passaggio del turno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ancora il Var e ancora di più i limiti della. La squadra di Allegri perde 2 a 1 a Torino contro il: una sconfitta pesantissima. Perché arriva in una gara fondamentale, nonostante siamo ancora nella prima metà di settembre: una gara importante non solo per il discorso qualificazione agli ottavi, ma anche per chiarire ambizioni e possibilità di una Juve brutta e modesta in questo avvio di stagione. L’inizio pare dire che è un momento no, di quelli che servono aiper scuotersi e ribadire la propria forza. E infatti nei primi minuti la Juve si scrolla di dosso il torpore che l’aveva contraddistinta fino a ora e attacca. Prima segna con Milik, nello stile che il polacco sta prediligendo in queste prime gare bianconere, con una spizzata di testa su una punizione di Paredes, poi occupa la trequarti avversaria e va ...