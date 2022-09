Il Napoli vince a Glasgow e comanda il girone di Champions (Di mercoledì 14 settembre 2022) Glasgow (SCOZIA) (ITALPRESS) – Un super Napoli vince per 3-0 nella tana dei Rangers e vola in testa al gruppo A. Il match si decide nella ripresa grazie a un rigore di Politano e alle due zampate nel finale targate Raspadori e Ndombèlè, con i padroni di casa rimasti in 10 per gran parte del secondo tempo. La gradinata di casa accoglie le due squadre con una coreografia da brividi, con la sagoma della regina Elisabetta riprodotta sullo sfondo della bandiera britannica con tanto di “God save the Queen” ad accompagnare. Dopo 30 secondi, Morelos sfiora già il vantaggio infilandosi tra Kim e Rrahmani e colpendo di testa un buon cross dalla destra di Tavernier, con la sfera esce di poco a lato. I campani vanno vicini all'1-0 pochi istanti dopo, quando Zielinski raccoglie palla dal limite dell'area e scaglia un gran sinistro nell'angolino che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022)(SCOZIA) (ITALPRESS) – Un superper 3-0 nella tana dei Rangers e vola in testa al gruppo A. Il match si decide nella ripresa grazie a un rigore di Politano e alle due zampate nel finale targate Raspadori e Ndombèlè, con i padroni di casa rimasti in 10 per gran parte del secondo tempo. La gradinata di casa accoglie le due squadre con una coreografia da brividi, con la sagoma della regina Elisabetta riprodotta sullo sfondo della bandiera britannica con tanto di “God save the Queen” ad accompagnare. Dopo 30 secondi, Morelos sfiora già il vantaggio infilandosi tra Kim e Rrahmani e colpendo di testa un buon cross dalla destra di Tavernier, con la sfera esce di poco a lato. I campani vanno vicini all'1-0 pochi istanti dopo, quando Zielinski raccoglie palla dal limite dell'area e scaglia un gran sinistro nell'angolino che ...

