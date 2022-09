Google, confermata dal Tribunale Ue la multa da oltre 4 miliardi per abuso di posizione dominante. La società: “Delusi” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quattro anni fa il verdetto e la multa più alta mai inflitta da Bruxelles. Oggi il Tribunale Ue ha confermato la decisione con la quale la Commissione ha stabilito che Google ha imposto restrizioni illegali ai produttori di dispositivi mobili Android e agli operatori di reti mobili per consolidare la posizione dominante del suo motore di ricerca. Lo stesso Tribunale ha confermato anche la multa da 4,125 miliardi di euro. L’importo stabilito vede una riduzione del 5% rispetto ai 4,343 che erano stati decisi dalla Commissione nel 2018, con l’ammenda più alta mai inflitta in Europa da un’autorità di vigilanza sulla concorrenza. La riduzione è dovuta all’annullamento della decisione nella parte in cui si considerano un abuso gli accordi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quattro anni fa il verdetto e lapiù alta mai inflitta da Bruxelles. Oggi ilUe ha confermato la decisione con la quale la Commissione ha stabilito cheha imposto restrizioni illegali ai produttori di dispositivi mobili Android e agli operatori di reti mobili per consolidare ladel suo motore di ricerca. Lo stessoha confermato anche lada 4,125di euro. L’importo stabilito vede una riduzione del 5% rispetto ai 4,343 che erano stati decisi dalla Commissione nel 2018, con l’ammenda più alta mai inflitta in Europa da un’autorità di vigilanza sulla concorrenza. La riduzione è dovuta all’annullamento della decisione nella parte in cui si considerano ungli accordi di ...

