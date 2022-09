Gf Vip 6, Sophie Codegoni racconta come sarà la sua conduzione al timone di Casa Chi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Momento magico, pieno di proposte lavorative, quello che sta attraversato Sophie Codegoni. Per lei in arrivo due grandi progetti lavorativi: sarà la “Bonas” di Avanti un altro e prenderà le redini di Casa Chi. Il talk show in diretta sulla pagina Instagram ufficiale del magazine infatti quest’anno subirà una rivoluzione: alla conduzione non ci sarà più Rosalinda Cannavò (impegnata a partecipare a Tale e quale Show) ma bensì Sophie Codegoni. In questo momento l’ex gieffina è al centro del gossip non solo per questo ruolo professionale ma anche e soprattutto per la proposta di matrimonio fatta dal fidanzato durante la sfilata sul red carpet. Alessandro Basciano infatti, durante la loro sfilata sul tappeto rosso alla Mostra del Cinema di Venezia, ha ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Momento magico, pieno di proposte lavorative, quello che sta attraversato. Per lei in arrivo due grandi progetti lavorativi:la “Bonas” di Avanti un altro e prenderà le redini diChi. Il talk show in diretta sulla pagina Instagram ufficiale del magazine infatti quest’anno subirà una rivoluzione: allanon cipiù Rosalinda Cannavò (impegnata a partecipare a Tale e quale Show) ma bensì. In questo momento l’ex gieffina è al centro del gossip non solo per questo ruolo professionale ma anche e soprattutto per la proposta di matrimonio fatta dal fidanzato durante la sfilata sul red carpet. Alessandro Basciano infatti, durante la loro sfilata sul tappeto rosso alla Mostra del Cinema di Venezia, ha ...

