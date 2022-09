Genoa, Zangrillo su Blessin: «Non è in discussione» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX del futuro di Blessin sulla panchina rossoblù Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX del futuro di Blessin sulla panchina rossoblù. Le sue dichiarazioni: «Qualcuno ci vorrebbe a 12 o a 14 punti, dico stiamo tranquilli, i fondamentali ci sono, c’è la consapevolezza, la serietà, la fiducia reciproca e la grande voglia di dimostrare quello che siamo. Non dobbiamo avere fretta. Ho parlato con lui dopo Palermo ed era consapevole che la partita non è andata come si aspettava. Ma questo non vuol dire che sia in discussione. Abbiamo massima fiducia nel tecnico». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alberto, presidente del, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX del futuro disulla panchina rossoblù Alberto, presidente del, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX del futuro disulla panchina rossoblù. Le sue dichiarazioni: «Qualcuno ci vorrebbe a 12 o a 14 punti, dico stiamo tranquilli, i fondamentali ci sono, c’è la consapevolezza, la serietà, la fiducia reciproca e la grande voglia di dimostrare quello che siamo. Non dobbiamo avere fretta. Ho parlato con lui dopo Palermo ed era consapevole che la partita non è andata come si aspettava. Ma questo non vuol dire che sia in. Abbiamo massima fiducia nel tecnico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

psb_original : Genoa, Zangrillo: 'Blessin non è in discussione. C'è massima fiducia in lui' #SerieB - zazoomblog : Monza pres. Genoa Zangrillo: 'Berlusconi non mi ha chiamato per Sheva' - #Monza #pres. #Genoa #Zangrillo… - sportli26181512 : Monza, pres. Genoa Zangrillo: 'Berlusconi non mi ha chiamato per Sheva': L'esonero di Giovanni Stroppa da parte del… - persemprecalcio : ???? Il presidente #Zangrillo ha trovato il tempo di rilasciare dichiarazioni importanti su #Blessin e il suo operato… - LeBombeDiVlad : ??? 'Mai messo in discussione #Blessin' ??? Le parole del presidente del #Genoa ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieB -