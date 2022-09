Fondi russi ai partiti stranieri, gli Usa: “Non daremo altre informazioni”. Media: “Coinvolti Albania, Montenegro e Madagascar” (Di mercoledì 14 settembre 2022) La bomba americana che ha scosso le cancellerie europee, a pochi giorni dalle elezioni italiane, sui Fondi russi ad alcuni partiti di più di venti di Paesi ha lasciato istituzioni e opinione pubblica nell’attesa di capire se e come alcuni rappresentanti si siano legati anche economicamente al Cremlino. Ma dagli Stati Uniti non arrivano altre informazioni, atteggiamento che ha provocato qualche critica. Il Dipartimento di Stato americano si è limitato a dire che non entrerà “nello specifico delle informazioni di intelligence, ma siamo stati chiari in merito alla nostra preoccupazione sull’attività della russia per influenzare il processo democratico in vari Paesi nel mondo, compreso il nostro. La nostra preoccupazione sull’attività russa a questo proposito non riguarda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) La bomba americana che ha scosso le cancellerie europee, a pochi giorni dalle elezioni italiane, suiad alcunidi più di venti di Paesi ha lasciato istituzioni e opinione pubblica nell’attesa di capire se e come alcuni rappresentanti si siano legati anche economicamente al Cremlino. Ma dagli Stati Uniti non arrivano, atteggiamento che ha provocato qualche critica. Il Dipartimento di Stato americano si è limitato a dire che non entrerà “nello specifico delledi intelligence, ma siamo stati chiari in merito alla nostra preoccupazione sull’attività dellaa per influenzare il processo democratico in vari Paesi nel mondo, compreso il nostro. La nostra preoccupazione sull’attività russa a questo proposito non riguarda ...

