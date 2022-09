Eurolega | Bertomeu via dopo 22 anni | Bodiroga nuovo presidente

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Eurolega, Bodiroga presidente. Bertomeu lascia dopo 22 anni #euroleague - Gazzetta_it : Eurolega, Bodiroga presidente. Bertomeu lascia dopo 22 anni #euroleague - sportface2016 : #Basket #Eurolega, #Bodiroga nuovo presidente - basketinside360 : EuroLega pronta a una nuova era: Dejan Bodiroga nuovo presidente, Jordi Bertomeu lascia dopo 22 anni -… -

Cambiano i vertici dell'. Dopo 22 anni in carica lascia la guida uno dei fondatori, Jordi, sotto la cui leadership l'è cresciuta diventando la competizione cestistica più famosa al mondo dopo la Nba . Al suo posto è stato nominato come presidente Dejan Bodiroga , ex ala ...Bodiroga, di fatto, succede a Jordi, l'uomo che ha inventato l'governandola per 22 anni. L'avvocato catalano era stato sfiduciato, nei mesi scorsi, dalla maggioranza dei club a ...Cresce l’attesa per ‘Meet The Best 2022 – Costruire il futuro’ che porrà Tortona al centro della pallacanestro internazionale venerdì 23 settembre 2022 ...Cresce l’attesa per ‘ Meet The Best 2022 – Costruire il futuro ’ che porrà Tortona al centro della pallacanestro internazionale venerdì 23 settembre 2022. Il convegno, ideato e organizzato da A Better ...