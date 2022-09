E ora in Ungheria sarà obbligatorio ascoltare il battito cardiaco del feto prima di abortire (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’Ungheria di Viktor Orbán, che governa in maniera semi-autoritaria dal 2010, vara una nuova stretta sull’interruzione volontaria di gravidanza. Il governo ungherese ha approvato un decreto del ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che stabilisce che dal 15 settembre il personale sanitario che si occupa di interruzioni volontarie di gravidanza dovrà far ascoltare alle pazienti che vogliono abortire il battito del cuore del feto, e qualora questo non sia possibile dovranno comunque mostrare loro una prova delle funzioni vitali che sia «chiaramente riconoscibile». Senza il documento rilasciato dal personale sanitario in questa fase non si potrà accedere all’interruzione di gravidanza. In Ungheria l’aborto è legale dal 1953 e le leggi che ne regolano l’accesso sono ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’di Viktor Orbán, che governa in maniera semi-autoritaria dal 2010, vara una nuova stretta sull’interruzione volontaria di gravidanza. Il governo ungherese ha approvato un decreto del ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che stabilisce che dal 15 settembre il personale sanitario che si occupa di interruzioni volontarie di gravidanza dovrà faralle pazienti che voglionoildel cuore del, e qualora questo non sia possibile dovranno comunque mostrare loro una prova delle funzioni vitali che sia «chiaramente riconoscibile». Senza il documento rilasciato dal personale sanitario in questa fase non si potrà accedere all’interruzione di gravidanza. Inl’aborto è legale dal 1953 e le leggi che ne regolano l’accesso sono ...

elio_vito : Orban ha approvato in Ungheria una legge per vietare ai minori contenuti che raffigurano cambiamento di genere e l’… - saintone79 : RT @franzvosa: @jacopocoghe Non c'è più scampo, ormai siete accerchiati, ora anche i dizionari fanno propaganda. Fossi in voi per salvare i… - franzvosa : @jacopocoghe Non c'è più scampo, ormai siete accerchiati, ora anche i dizionari fanno propaganda. Fossi in voi per… - Claudoc3 : RT @liliaragnar: In Ungheria nel 1984, in Polonia e in Cina nel 1987.' Quindi l'impero sovietico fu sostituito dall'impero di Soros... pen… - pierpaolosette : @EdoardoMecca1 @GoalItalia Edo non vedo l'ora di sentire e vedere l'imitazione di Inzaghi che dice che hanno raggi… -