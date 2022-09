Daily Mail: “Ndombele che fatica in Serie A, un peso per il Napoli” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tanguy Ndombele non ha cominciato al meglio il campionato in Serie A, il Daily Mail lo definisce un “peso per il Napoli“. Dall’Inghilterra danno ragione ad Antonio Conte che ha scaricato il giocatore francese, in possesso di un grandissimo talento, ma che non ha ancora fatto vedere in maglia azzurra. Spalletti gli ha dato due chance da titolare col Lecce e con lo Spezia ma non ha brillato. “Quando Antonio Conte emette un verdetto è molto raro che commetta un errore. Il tecnico italiano non aveva considerato Tanguy Ndombele un giocatore adatto per il Tottenham e il suo inizio in Serie A a Napoli conferma le sue opinioni sullo scarso stato fisico e mentale del calciatore” scrive il Daily Mail. Poi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tanguynon ha cominciato al meglio il campionato inA, illo definisce un “per il“. Dall’Inghilterra danno ragione ad Antonio Conte che ha scaricato il giocatore francese, in possesso di un grandissimo talento, ma che non ha ancora fatto vedere in maglia azzurra. Spalletti gli ha dato due chance da titolare col Lecce e con lo Spezia ma non ha brillato. “Quando Antonio Conte emette un verdetto è molto raro che commetta un errore. Il tecnico italiano non aveva considerato Tanguyun giocatore adatto per il Tottenham e il suo inizio inA aconferma le sue opinioni sullo scarso stato fisico e mentale del calciatore” scrive il. Poi ...

