Cos’è e come ottenere la certificazione TOEIC

La certificazione TOEIC è tra le più importanti per chi vuole dimostrare la propria comprensione orale e scritta della lingua inglese. Se ti stai chiedendo il TOEIC a cosa serve nel dettaglio e perché questo test sia più richiesto rispetto ad altri, sei nella guida giusta per te! Devi sapere che il TOEIC è stato introdotto per la prima volta nel 1979 come: test of English for International Communication. Un test pensato per determinare qual è il livello di inglese per chi non è madrelingua. Questo test serve a comprendere la lingua in qualunque formato da quella del dialogo fino alla capacità d'espressione in formato testuale. La completezza di questo test lo rende riconosciuto a livello internazionale a più di 150 paesi e viene utilizzato anche come riferimento standard dalle ...

