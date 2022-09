Conte: “Alleanza M5S-Pd nei territori? Discuteremo caso per caso” (Di mercoledì 14 settembre 2022) BRINDISI – “D’ora in poi qualsiasi nuova prospettiva di coalizione con il Pd sicuramente andrà discussa sui territori, caso per caso, perché dopo quello che è successo non rimarremo indifferenti”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Brindisi rispondendo a chi gli chiedeva delle alleanze sui territori. Quanto alla collaborazione in Puglia, dove il M5S esprime anche un assessore nella Giunta di centrosinistra guidata da Michele Emiliano, Conte ha detto: “Quando si prendono degli impegni dei cittadini si mantengono. Le amministrazioni in corso che stanno lavorando bene non si toccano”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) BRINDISI – “D’ora in poi qualsiasi nuova prospettiva di coalizione con il Pd sicuramente andrà discussa suiper, perché dopo quello che è successo non rimarremo indifferenti”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a Brindisi rispondendo a chi gli chiedeva delle alleanze sui. Quanto alla collaborazione in Puglia, dove il M5S esprime anche un assessore nella Giunta di centrosinistra guidata da Michele Emiliano,ha detto: “Quando si prendono degli impegni dei cittadini si mantengono. Le amministrazioni in corso che stanno lavorando bene non si toccano”. L'articolo L'Opinionista.

fattoquotidiano : Conte alla Festa del Fatto: “Alleanza? Pd fuorviato da sondaggi e titoli dei giornali, pensavano che l’astro nascen… - dani0470 : RT @velo_di_maia: #Bersani, che ha perso una elezione vinta sbagliando un rigore a porta vuota, si mette in cattedra e critica tutti per la… - Lopinionista : Conte: 'Alleanza M5S-Pd nei territori? Discuteremo caso per caso' - velo_di_maia : #Bersani, che ha perso una elezione vinta sbagliando un rigore a porta vuota, si mette in cattedra e critica tutti… - luce_lucialenzi : RT @PaulusAracnea: @P_Rava Strategia comprensibile ma che gli elettori più avveduti non apprezzeranno. De Magistris aveva contattato Conte,… -