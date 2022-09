Bonnici: «Fuorigioco Candreva? Le persone che lavorano deve essere formate a seguire le regole» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Popi Bonnici, coordinatore delle regie per la Lega Serie A dal 2015 al 2021, ha parlato di Juve-Salernitana ai microfoni de La Repubblica Popi Bonnici, coordinatore delle regie per la Lega Serie A dal 2015 al 2021, ha parlato di Juve-Salernitana ai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Se era evitabile? Altroché. Quell’inquadratura deve essere sempre molto ampia. Abbiamo altre telecamere per stringere il campo visivo sull’area di rigore, quella va lasciata più ampia possibile. Ma queste cose quando si lavora alle riprese di una partita vanno ribadite sempre. E formare le persone che lavorano a seguire queste regole: un pilota d’aerei, per quante ore di volo abbia fatto, ripete sempre a ogni volo la check list». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Popi, coordinatore delle regie per la Lega Serie A dal 2015 al 2021, ha parlato di Juve-Salernitana ai microfoni de La Repubblica Popi, coordinatore delle regie per la Lega Serie A dal 2015 al 2021, ha parlato di Juve-Salernitana ai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Se era evitabile? Altroché. Quell’inquadraturasempre molto ampia. Abbiamo altre telecamere per stringere il campo visivo sull’area di rigore, quella va lasciata più ampia possibile. Ma queste cose quando si lavora alle riprese di una partita vanno ribadite sempre. E formare lechequeste: un pilota d’aerei, per quante ore di volo abbia fatto, ripete sempre a ogni volo la check list». L'articolo ...

