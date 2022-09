Bielorussia | l’attivista per i diritti umani Marfa Rabkova condannata a 15 anni di carcere

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Aver organizzato, preso parte e addestrato altre persone a partecipare a rivolte di massa”, “aver incitato all’odio sociale nei confronti del governo” ed “essere coinvolta in un’organizzazione criminale”. Sono queste le accuse che hanno portato in, attivista bielorussa che si batte per la difesa dei. Con lei, condannato anche Andrei Chapyuk, giudicato colpevole di “aver partecipato a rivolte di massa” e di “essere coinvolto in un’organizzazione criminale”. La difensora deia 15di(Instagram)Sono solo gli ultimi episodi di repressione del dissenso e deiin ...

