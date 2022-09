Alfonso Signorini, dichiarazione violenta | “Le spetta di entrare in un’altra casa”: è la fine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il conduttore Alfonso Signorini si è lasciato sfuggire una stilettata al veleno contro una nota collega: rapporto rovinato? Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot Twitter)Alfonso Signorini è alle prese con gli ultimi dettagli in vista del prossimo lunedì quando prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni in vista di questi nuovi appuntamenti in prima serata su Canale 5. Il noto giornalista ha rivelato alcuni dettagli della prossima edizione del suo format. Allo stesso tempo ha però lanciato anche una frecciatina particolarmente velenosa nei confronti di Ilary Blasi. Nel dettaglio si è lasciato andare ad una battuta sul possibile ingresso di Noemi Bocchi nella casa più spiata ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il conduttoresi è lasciato sfuggire una stilettata al veleno contro una nota collega: rapporto rovinato? Il conduttore(screenshot Twitter)è alle prese con gli ultimi dettagli in vista del prossimo lunedì quando prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni in vista di questi nuovi appuntamenti in prima serata su Canale 5. Il noto giornalista ha rivelato alcuni dettagli della prossima edizione del suo format. Allo stesso tempo ha però lanciato anche una frecciatina particolarmente velenosa nei confronti di Ilary Blasi. Nel dettaglio si è lasciato andare ad una battuta sul possibile ingresso di Noemi Bocchi nellapiù spiata ...

