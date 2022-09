Via libera al dl Aiuti bis: bollette, pensioni e superbonus, tutte le novità (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo l’intesa sull’emendamento riformulato del governo sul superbonus, è arrivato il via libera del Senato al decreto Aiuti bis (182 voti favorevoli e 21 astenuti), che ora ha bisogno solo della conversione della Camera per diventare legge. Ecco nel dettaglio alcune delle principali misure Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo l’intesa sull’emendamento riformulato del governo sul, è arrivato il viadel Senato al decretobis (182 voti favorevoli e 21 astenuti), che ora ha bisogno solo della conversione della Camera per diventare legge. Ecco nel dettaglio alcune delle principali misure

