Ultime Notizie – "L'inflazione corre, servono offerte più alte": la richiesta del parroco ai fedeli – Video (Di martedì 13 settembre 2022) "E' tutto aumentato, quest'anno per le offerte serve qualcosina in più". E' la richiesta di don Antonio Lucariello, parroco di Carinaro nel casertano per la festa patronale di Sant'Eufemia del 16 settembre prossimo. L'invito ai fedeli in un Video, condiviso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli di Europa Verde. "Basta un poco in più rispetto a tutti gli altri anni. Dio ama chi dona con gioia. Chi lo fa con il cuore, ma non con tristezza, non con le lacrime. Facciamo come fanno gli sposi, con le lacrime di gioia" dice nel filmato durante la messa. Le sue parole hanno creato numerose polemiche, dopo la diffusione su TikTok e su Fb. "Ma anche i preti hanno messo la tariffa sulle offerte?" si legge su uno dei tanti commenti al filmato, "siamo alla frutta, è aumentato ..."

