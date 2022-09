Terra Amara Anticipazioni Aggiornate Puntata del 13 settembre 2022 | Hunkar ha in pugno Sermin

LucaFerre4 : @Anna50732053 @fabiofabbretti A me quello che stupisce di Canale 5 e' che ha in mano una gallina dalle uova d'oro.… - Nic_dls00 : VARIAZIONI CANALE 5: TERRA AMARA SOSPESA, UN ALTRO DOMANI SPOSTATA, BEAUTIFUL… #terraamara #UnAltroDomani… - bubinoblog : VARIAZIONI CANALE 5: TERRA AMARA SOSPESA, UN ALTRO DOMANI SPOSTATA, BEAUTIFUL... - AmaraTerraMia : Blog Amara terra mia - Newsletter del 13/09/22 - - Vinc1955 : Ginevra Di Marco - Amara terra mia -

Tvblog

Un altro domani : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di Auditel. Pomeriggio cinque : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share.Le anticipazioni di Beautiful, Una Vita, Un altro domani e: nuovi colpi di scena nelle trame delle quattro soap di Canale 5. I video delle puntate di oggi saranno in serata disponibili in streaming su Mediaset Infinity. In alternativa, le repliche ... Terra Amara , anticipazioni puntata di oggi, 13 settembre 2022 Terra Amara, l'ultima puntata su Canale 5 quando va in onda Di Terra Amara l'ultimo episodio è quello finale Perché si ferma16 Settembre Cosa Succede in Terra Amara dal 12 al 16 Settembre, le trame della settimana della soap turca in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 16,30 (fino al 19 settembre poi… Leggi ...