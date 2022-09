Svelato come il Pd punta a vincere al Sud: l’incredibile vicenda di Acquedotto pugliese (Di martedì 13 settembre 2022) Va dicendo Enrico Letta ai suoi candidati che «tutto il Sud diventa uno dei terreni più interessanti e contendibili rispetto a tutte le previsioni che erano state fatte». Oggi una vicenda che arriva dalla Puglia di Michele Emiliano, quello che vorrebbe far «sputare sangue» al centrodestra anche in caso di vittoria, dà un’indicazione sui metodi con cui la sinistra punta a vincere al Mezzogiorno. A darne conto è Il Giornale. L’incontro elettorale del Pd «obbligatorio» per i dipendenti di Acquedotto pugliese In sintesi, una impiegata di Acquedotto pugliese, nonché esponente del Pd, candidata anche alle regionali, Annarita Palmieri, avrebbe inviato a tutti i dipendenti di Foggia dell’ente – che ha per socio unico proprio la Regione Puglia – un messaggio per “invitarli” a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) Va dicendo Enrico Letta ai suoi candidati che «tutto il Sud diventa uno dei terreni più interessanti e contendibili rispetto a tutte le previsioni che erano state fatte». Oggi unache arriva dalla Puglia di Michele Emiliano, quello che vorrebbe far «sputare sangue» al centrodestra anche in caso di vittoria, dà un’indicazione sui metodi con cui la sinistraal Mezzogiorno. A darne conto è Il Giornale. L’incontro elettorale del Pd «obbligatorio» per i dipendenti diIn sintesi, una impiegata di, nonché esponente del Pd, candidata anche alle regionali, Annarita Palmieri, avrebbe inviato a tutti i dipendenti di Foggia dell’ente – che ha per socio unico proprio la Regione Puglia – un messaggio per “invitarli” a ...

