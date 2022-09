Stroppa esonerato, il Monza punta su Palladino (Di martedì 13 settembre 2022) Salta la seconda panchina in Serie A. Dopo Mihajlovic, è toccato a Giovanni Stroppa essere esonerato dal Monza che ha cosi deciso di cambiare la guida tecnica in seguito ad un avvio di campionato disastroso con appena 1 punto in sei partite. La squadra è stata affidata a Raffaele Palladino, tecnico della Primavera. Stroppa esonerato: CHANCHE PER Palladino? La dirigenza brianzola, dopo aver valutato una serie di nomi già affermati(Ranieri e Donadoni), ha optato per la soluzione interna, ovvero Raffaele Palladino, ex attaccante di Genoa, Parma e Juventus, e che proprio al Monza ha concluso la sua carriera prima di passare alla guida della Primavera a partire dal 2021. Da quanto risulta, non si tratta del classico “traghettatore”, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 settembre 2022) Salta la seconda panchina in Serie A. Dopo Mihajlovic, è toccato a Giovanniesseredalche ha cosi deciso di cambiare la guida tecnica in seguito ad un avvio di campionato disastroso con appena 1 punto in sei partite. La squadra è stata affidata a Raffaele, tecnico della Primavera.: CHANCHE PER? La dirigenza brianzola, dopo aver valutato una serie di nomi già affermati(Ranieri e Donadoni), ha optato per la soluzione interna, ovvero Raffaele, ex attaccante di Genoa, Parma e Juventus, e che proprio alha concluso la sua carriera prima di passare alla guida della Primavera a partire dal 2021. Da quanto risulta, non si tratta del classico “traghettatore”, ...

