Serena Bortone lo fa leggere | non trattiene l’emozione | momento intenso

zazoomblog : Serena Bortone ammutolita: “Hai sconfitto i tradimenti?” voce rotta e lacrime in diretta [VIDEO] - #Serena… - chebello16 : RT @SerenissimaOOC: Mara sono Serena Bortone - Fabiola43644483 : #OggiEUnAltroGiorno giornalismo da cortile! Che schifo pensare che con il mio canone contribuisco allo stipendio di Serena Bortone. - LAlimini76 : RT @Baccotvnews: ??Complimenti a Serena Bortone! Ieri #Oggieunaltrogiorno ha raggiunto quasi il 17%, 1,789 15,36%-1,570 16,81%. La prima de… - Baccotvnews : ??Complimenti a Serena Bortone! Ieri #Oggieunaltrogiorno ha raggiunto quasi il 17%, 1,789 15,36%-1,570 16,81%. La p… -

Un tuffo nel passato per Paola Ferrari , ospite a Oggi è un altro giorno , il programma di approfondimento di Rai1 di. La giornalista ha parlato del suo difficile rapporto con i genitori, in particolare con la madre che avrebbe provato a ucciderla: 'È successo tre o quattro volte' conferma alla ...Ed infatti alla fine, a causa di un problema nel collegamento con la giornalista Enrica Roddolo, persistente che rendeva l'audio incomprensibile, è sbottata:alle prese ...La conduttrice ha rivelato dettagli drammatici della sua infanzia, parlando del terrore nel quale è cresciuta per colpa della madre ...Un tuffo nel passato per Paola Ferrari, ospite a Oggi è un altro giorno, il programma di approfondimento di Rai1 di Serena Bortone. La giornalista ha parlato del suo difficile ...