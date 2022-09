“Sei un mostro”. Entra a casa dell’ex e getta le ceneri del figlio morto nella spazzatura (Di martedì 13 settembre 2022) Un uomo della Carolina del Sud, Joseph Oberlies, 33 anni, è stato arrestato dopo essersi ubriacato e aver fatto irruzione nella casa della sua ex ragazza, gettando le ceneri della figlia e dell’ex marito morti nella spazzatura e danneggiando la sua proprietà. Joseph Oberlies è accusato di furto con scasso di primo grado e distruzione e profanazione di resti umani dopo l’irruzione nella casa della sua ex ragazza a Mount Pleasant il 3 settembre. La donna, che ha altri figli, non è stata identificata. Non è chiaro quando suo figlio sia morto, o quale fosse la causa. Al momento del suo arresto la scoperta choc, Oberlies era agli arresti domiciliari per aver accoltellato un’altra ex ragazza. Anche in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Un uomo della Carolina del Sud, Joseph Oberlies, 33 anni, è stato arrestato dopo essersi ubriacato e aver fatto irruzionedella sua ex ragazza,ndo ledella figlia emarito mortie danneggiando la sua proprietà. Joseph Oberlies è accusato di furto con scasso di primo grado e distruzione e profanazione di resti umani dopo l’irruzionedella sua ex ragazza a Mount Pleasant il 3 settembre. La donna, che ha altri figli, non è stata identificata. Non è chiaro quando suosia, o quale fosse la causa. Al momento del suo arresto la scoperta choc, Oberlies era agli arresti domiciliari per aver accoltellato un’altra ex ragazza. Anche in ...

