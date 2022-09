Scherzi a Parte, le nuove vittime vip e una rissa: “Ha perso la testa” (Di martedì 13 settembre 2022) La nuova stagione tv è appena iniziata e domenica 18 settembre tornerà anche Scherzi a Parte. Alla conduzione della nuova edizione dello storico show Mediaset ci sarà ancora Enrico Papi. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il presentatore ha svelato alcuni retroscena sugli Scherzi registrati tra gennaio e luglio. Sembra addirittura che ci sia stata una rissa. Un vip avrebbe perso le staffe durante lo scherzo. “C’è stata una rissa. Una star è uscita talmente fuori di sé che non riuscivamo a controllarla. Nemmeno gli amici. Inoltre capita spesso che le vittime chiamino la polizia e noi dobbiamo avvertire le forze dell’ordine che è tutto finto. Il sottotitolo del programma è “Nessuno è tranquillo”, anche perché punteremo ancora di più sul coinvolgere gli ospiti che ... Leggi su biccy (Di martedì 13 settembre 2022) La nuova stagione tv è appena iniziata e domenica 18 settembre tornerà anche. Alla conduzione della nuova edizione dello storico show Mediaset ci sarà ancora Enrico Papi. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il presentatore ha svelato alcuni retroscena sugliregistrati tra gennaio e luglio. Sembra addirittura che ci sia stata una. Un vip avrebbele staffe durante lo scherzo. “C’è stata una. Una star è uscita talmente fuori di sé che non riuscivamo a controllarla. Nemmeno gli amici. Inoltre capita spesso che lechiamino la polizia e noi dobbiamo avvertire le forze dell’ordine che è tutto finto. Il sottotitolo del programma è “Nessuno è tranquillo”, anche perché punteremo ancora di più sul coinvolgere gli ospiti che ...

