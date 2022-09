Roma | Petrachi | «Dybala il fiore all’occhiello del mercato»

(Di martedì 13 settembre 2022) Le parole dell’ex ds dellasuldei giallorossi: «Ibanez è in prospettiva migliore di Bremer» L’ex direttore sportivo dellaGianlucaha parlato ai microfoni di Radio Radio. Di seguito le sue parole. IBANEZ – «Ibanez tecnicamente è più forte di Bremer, ma ha una mentalità più da brasiliano. Ibanez ha velocità e sa usare bene entrambi i piedi e su queste sue caratteristiche ci marcia. Più Ibanez rimane umile meglio è. Quando pensa di fare il regista difensivo fa più danni». RIMPIANTI – «Quando sono arrivato allasapevo bene a cosa andassi incontro ed era già in una situazione allucinante. Volevo fare esperienza in un’altra piazza. Il presidente Pallotta era disposto a rimettere in piedi la situazione abbassando i costi e l’età media perché ...

