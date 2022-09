Quinta generazione per il SUV Lexus RX (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lexus ha completamente riprogettato il grande SUV di lusso RX, con un nuovo design e nuove tecnologie per raggiungere una base di clienti ancora più ampia. Insieme al recente NX e all’imminente modello completamente elettrico RZ, RX contribuirà a costruire il “prossimo capitolo” del marchio Lexus. Questi tre modelli daranno al Brand la copertura più completa del mercato dei SUV premium dei segmento D ed E, il cuore dell’offerta di Lexus. Il marchio ha sviluppato il nuovo linguaggio di design Next Chapter per il nuovo RX, che comprende un nuovo “corpo a clessidra”, ottenuto integrando il concetto di griglia a clessidra nell’intera parte anteriore del veicolo. All’interno, l’abitacolo “Tazuna” costruito intorno al guidatore si concentra sul controllo diretto e intuitivo del veicolo, secondo il principio “mani sul ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –ha completamente riprogettato il grande SUV di lusso RX, con un nuovo design e nuove tecnologie per raggiungere una base di clienti ancora più ampia. Insieme al recente NX e all’imminente modello completamente elettrico RZ, RX contribuirà a costruire il “prossimo capitolo” del marchio. Questi tre modelli daranno al Brand la copertura più completa del mercato dei SUV premium dei segmento D ed E, il cuore dell’offerta di. Il marchio ha sviluppato il nuovo linguaggio di design Next Chapter per il nuovo RX, che comprende un nuovo “corpo a clessidra”, ottenuto integrando il concetto di griglia a clessidra nell’intera parte anteriore del veicolo. All’interno, l’abitacolo “Tazuna” costruito intorno al guidatore si concentra sul controllo diretto e intuitivo del veicolo, secondo il principio “mani sul ...

