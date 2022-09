PSG, Galtier torna su Skriniar: «La dirigenza non ha accettato le condizioni dell’Inter» (Di martedì 13 settembre 2022) L’allenatore del PSG Galtier è tornato a parlare di Skriniar, obiettivo di mercato fallito in estate Christophe Galtier, allenatore del PSG, in conferenza stampa è tornato a parlare della trattativa poi fallita per portare a Parigi Milan Skriniar. LE PAROLE – «Volevamo un difensore in più perché abbiamo un calendario pazzesco. Avevamo ragione, ma c’era quello che si poteva fare e la dirigenza non ha accettato le condizioni dell’Inter per Skriniar. Ora faremo con quelli a disposizione. Vedremo dove possiamo integrare giocatori molto giovani, c’è del potenziale. Per me era importante avere questo difensore in più, ma non è successo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) L’allenatore del PSGto a parlare di, obiettivo di mercato fallito in estate Christophe, allenatore del PSG, in conferenza stampa èto a parlare della trattativa poi fallita per portare a Parigi Milan. LE PAROLE – «Volevamo un difensore in più perché abbiamo un calendario pazzesco. Avevamo ragione, ma c’era quello che si poteva fare e lanon haleper. Ora faremo con quelli a disposizione. Vedremo dove possiamo integrare giocatori molto giovani, c’è del potenziale. Per me era importante avere questo difensore in più, ma non è successo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

