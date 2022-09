Precipitato nel vuoto | domani le copie forensi di cellulare e pc del 13enne

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si svolgeranno, negli uffici della Procura di Torre Annunziata (Napoli), ledei dispositivi (telefonoe computer) appartenenti al giovane di appena 13 anninele morto, a Gragnano (Napoli), lo scorso primo settembre. Alle operazioni, delegate dagli inquirenti a un consulente, assisterà anche un perito nominato dai due legali dalla famiglia della giovanissima vittima, gli avvocati Mario D’Apuzzo e Giulio Pepe. Si tratta di accertamenti ritenuti particolarmente importanti in quanto sono stati proprio i messaggi trovati su una chat a spingere gli investigatori a ipotizzare il reato di istigazione al suicidio nei confronti di sei giovanissimi (tra cui figurerebbe la ex fidanzatina del ...

