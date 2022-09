Ponte Morandi, Autostrade e Spea chiedono esclusione come responsabili (Di martedì 13 settembre 2022) Prima udienza dopo la pausa estiva del processo per il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 che causò la morte di 43 persone. Dopo il patteggiamento a circa 30 milioni, Autostrade e Spea potrebbero uscire dal processo dove ci sono 59 persone tra ex dirigenti e tecnici delle due società , ex ed attuali dirigenti del ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato delle opere pubbliche della Liguria. Secondo l'accusa tutti sapevano delle condizioni del Ponte ma non sarebbero state fatte le manutenzioni per risparmiare. I legali di Autostrade e Spea hanno chiesto di essere escluse come responsabili civili , quindi senza risarcimenti in caso di condanna. I pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno si sono detti ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 settembre 2022) Prima udienza dopo la pausa estiva del processo per il crollo deldel 14 agosto 2018 che causò la morte di 43 persone. Dopo il patteggiamento a circa 30 milioni,potrebbero uscire dal processo dove ci sono 59 persone tra ex dirigenti e tecnici delle due società , ex ed attuali dirigenti del ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato delle opere pubbliche della Liguria. Secondo l'accusa tutti sapevano delle condizioni delma non sarebbero state fatte le manutenzioni per risparmiare. I legali dihanno chiesto di essere esclusecivili , quindi senza risarcimenti in caso di condanna. I pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno si sono detti ...

