Pioli “Con la Dinamo non è decisiva ma molto importante” (Di martedì 13 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Domani è una partita molto importante. Non è decisiva, perchè ne mancano tante, ma sicuramente è molto importante dopo i risultati della prima giornata e l'abbiamo preparata bene”. Stefano Pioli presenta così la sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria, seconda giornata del girone E. “Se ci esprimiamo a un livello alto, Italia o Europa non fa differenza: abbiamo buone possibilità di vincere – ha osservato l'allenatore del Milan in conferenza stampa – Domani dobbiamo giocare al massimo delle nostre potenzialità, ad alto livello tecnico, tattico, mentale e di atteggiamento”. Senza Origi, Rebic e il lungodegente Ibrahimovic, il Milan è in emergenza in attacco. “De Ketelaere centravanti? L'ha fatto già con il Bruges, con caratteristiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Domani è una partita. Non è, perchè ne mancano tante, ma sicuramente èdopo i risultati della prima giornata e l'abbiamo preparata bene”. Stefanopresenta così la sfida di Champions League contro laZagabria, seconda giornata del girone E. “Se ci esprimiamo a un livello alto, Italia o Europa non fa differenza: abbiamo buone possibilità di vincere – ha osservato l'allenatore del Milan in conferenza stampa – Domani dobbiamo giocare al massimo delle nostre potenzialità, ad alto livello tecnico, tattico, mentale e di atteggiamento”. Senza Origi, Rebic e il lungodegente Ibrahimovic, il Milan è in emergenza in attacco. “De Ketelaere centravanti? L'ha fatto già con il Bruges, con caratteristiche ...

