Napoli, Van Bronckhorst: «Spalletti è un grande allenatore»

Napoli, le parole di Van Bronkhorst in vista della partita contro il Napoli: «Domani dovremo giocare meglio come squadra» L'allenatore del Rangers, Van Bronkhorst, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Napoli. Di seguito le sue parole. CONDIZIONE – « Stiamo bene, abbiamo avuto due giorni in più d'allenamento rispetto alla situazione normale e non vediamo l'ora di giocare». INFORTUNATI – «Il portiere McLaughlin non è disponibile, non giocherà. Gli altri sì». DIFESA SULLE PALLE PIAZZATE – «Sì, per forza, vogliamo migliorarci in tutti i sensi, abbiamo perso con l'Ajax anche per questo e non vogliamo farlo di nuovo». DUE SCONFITTE CONSECUTIVE – «Sì, ma prima ci siamo qualificati in Champions sul PSV, non abbiamo giocato bene e sappiamo che dobbiamo migliorare, ma abbiamo giocato ...

