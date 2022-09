Media, i russi in ritirata hanno attraversato confine con Russia (Di martedì 13 settembre 2022) Gli Stati Uniti sostengono che la russia abbia in gran parte ceduto le sue conquiste vicino a Kharkiv e che molti soldati russi in ritirata siano usciti dall'Ucraina , spostandosi oltre il confine e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Gli Stati Uniti sostengono che laa abbia in gran parte ceduto le sue conquiste vicino a Kharkiv e che molti soldatiinsiano usciti dall'Ucraina , spostandosi oltre ile ...

riotta : Battuti sul campo della Caporetto di Putin, i russi bombardano la rete elettrica e idrica civile ucraina solo per t… - _Nico_Piro_ : #13settembre il marketing della guerra sta leggendo al rovescio il clima sui media russi. 'Crepe nel regime!' Non s… - GiovaQuez : Per l'Onu la revoca della licenza a Novaya Gazeta rappresenta un 'nuovo colpo' all'indipendenza dei media russi - Armageddon5567 : RT @riotta: Battuti sul campo della Caporetto di Putin, i russi bombardano la rete elettrica e idrica civile ucraina solo per terrorismo mi… - My_Salute : RT @riotta: Battuti sul campo della Caporetto di Putin, i russi bombardano la rete elettrica e idrica civile ucraina solo per terrorismo mi… -