“L’abbraccio di Londra” su Canale 5 la processione del feretro di Elisabetta II (Di martedì 13 settembre 2022) Il Tg 5 dedicherà uno speciale dal titolo “L’abbraccio di Londra” alla processione del feretro di Elisabetta II, una delle sovrane più longeve del mondo occidentale. Scopriamo tutti i dettagli. “L’abbraccio di Londra”: quando e dove vederlo La lunga processione del feretro di Elisabetta II sarà seguita in diretta da uno speciale TG5. Sarà la giornalista Cesara Buonamici a seguire la sovrana da Buckingham Palace a Westminster Hall. L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico, avrà come inviati Dario Maltese e Federico Gatti. Invece, gli ospiti saranno Antonio Capranica e Vittorio Sabadin. La diretta seguirà la processione verso la Cattedrale. Migliaia di persone ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 settembre 2022) Il Tg 5 dedicherà uno speciale dal titolo “di” alladeldiII, una delle sovrane più longeve del mondo occidentale. Scopriamo tutti i dettagli. “di”: quando e dove vederlo La lungadeldiII sarà seguita in diretta da uno speciale TG5. Sarà la giornalista Cesara Buonamici a seguire la sovrana da Buckingham Palace a Westminster Hall. L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico, avrà come inviati Dario Maltese e Federico Gatti. Invece, gli ospiti saranno Antonio Capranica e Vittorio Sabadin. La diretta seguirà laverso la Cattedrale. Migliaia di persone ...

Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: Domani, a partire dalle 15, va in onda su #Canale5 lo speciale #TG5 «L’abbraccio di Londra» condotto da Cesara Buonamic… - 95_addicted : RT @cheTVfa: ??Nuovo speciale del #Tg5, «L’abbraccio di Londra», domani alle 15 per seguire l'arrivo del feretro della regina Elisabetta a L… - iamsalvonic : Domani, a partire dalle 15, va in onda su #Canale5 lo speciale #TG5 «L’abbraccio di Londra» condotto da Cesara Buon… - PBerluskony : RT @MikyS03: Domani, alle 15:00, su #Canale5, andrà in onda uno #SpecialeTG5 dal titolo «L’abbraccio di Londra», condotto da #CesaraBuonami… - 95_addicted : RT @MikyS03: Domani, alle 15:00, su #Canale5, andrà in onda uno #SpecialeTG5 dal titolo «L’abbraccio di Londra», condotto da #CesaraBuonami… -