Jean-Luc Godard | Libération | “È ricorso a suicidio assistito”

È morto il registaGodard (Parigi, 1930) : aveva 91 anni . Godard è stato tra i più noti esponenti del movimento artistico Nouvelle vague ("nuova onda", in italiano) che ha preso piede a fine anni '50. La ...14.50 "Godard ricorso al suicidio assistito" Il registaGodard, mostro sacro del cinema francese, sarebbe ricorso al suicidio assistito in Svizzera. Lo ha rilevato una fonte vicina al cineasta - mito, citata dal quotidiano francese Libération. ...Jean-Luc Godard, esploratore e rivoluzionario del cinema in tutte le sue forme, è morto a 91 anni il 13 settembre nella sua Parigi, dove era nato il 3 dicembre 1930. Il suo Fino all’ultimo respiro ...E' uno degli episodi mitologici della storia del cinema, ma non c'è niente di inventato, accadde sul serio. (ANSA) ...