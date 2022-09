Javier Marías, come convivere con il disinganno (Di martedì 13 settembre 2022) Anche il regno della finzione letteraria in questa triste settimana piange un suo sovrano: Javier Marías dominava, infatti, non soltanto sui confini del romanzo, che hanno perso in lui un L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 settembre 2022) Anche il regno della finzione letteraria in questa triste settimana piange un suo sovrano:dominava, infatti, non soltanto sui confini del romanzo, che hanno perso in lui un L'articolo proviene da il manifesto.

chetempochefa : “Noi siamo una combinazione tra quello che abbiamo raggiunto durante la nostra vita e le cose che non abbiamo osato… - Radio3tweet : Ci sono tanti scrittori che scrivono con una mappa, diceva Javier Marías, io scrivo con una bussola. Non è che non… - Radio1Rai : #Madrid È morto per una polmonite lo scrittore e giornalista Javier Marias, una delle figure più autorevoli della l… - preteteresa1 : RT @PasqualeTotaro: E' la cosa piú facile del mondo distruggere e fare del male, non occorrono sagacia né astuzia e nemmeno intelligenza,… - AnnaRDelorenzo : RT @PasqualeTotaro: E' la cosa piú facile del mondo distruggere e fare del male, non occorrono sagacia né astuzia e nemmeno intelligenza,… -

Niente punti fermi né capoversi, frasi lunghissime. Javier Marías è stato un grande scrittore Un'americana nei moti italiani del '48 Addio a Javier Marías, che rendeva cristallini i pensieri più sordidi Javier Marías era un curioso scrittore. Prosa di serie A - guai ai punti fermi e ai ... La letteratura perde Javier Marías scrittore di ombre e di "segreti" Figlio del filosofo Julián Marías e dell'insegnante Dolores Franco, nipote del singolare regista Jesús Franco, Javier Marias era nato il 20 settembre 1951 a Madrid in una famiglia di intellettuali ... Corriere della Sera Un'americana nei moti italiani del '48 Addio a, che rendeva cristallini i pensieri più sordidiera un curioso scrittore. Prosa di serie A - guai ai punti fermi e ai ...Figlio del filosofo Juliáne dell'insegnante Dolores Franco, nipote del singolare regista Jesús Franco,Marias era nato il 20 settembre 1951 a Madrid in una famiglia di intellettuali ... Morto lo scrittore Javier Marías