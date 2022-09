Inter | ecco i primi tre punti in Champions | Viktoria Plzen ko

(Di martedì 13 settembre 2022) Buona vittoria in trasferta dell’che mantiene l’imbattibilità difensiva ed espugna. Decidono le reti di Dzeko e Dumfries. Nel secondo turno diLeague l’di Simone Inzaghi espugnacontro ile conquista il suo secondo successo consecutivo in pochi giorni. Una prova solida da parte dei nerazzurri con Inzaghi che sorride Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : Ecco gli 11 scelti da @Chivu_Official per #ViktoriaInter ?? #ForzaInter #UYL #InterYouth - TorinoFC_1906 : ?? FORMAZIONI Ecco i nostri titolari contro l'Inter #SFT | #InterTorino - serieAnews_com : ?? #ViktoriaInter, oltre la vittoria per i nerazzurri arriva anche l’annuncio di #Marotta ?? Ecco cosa sta succeden… - fcin1908it : LIVEBLOG – Plzen-Inter, i tifosi: “Partita senza storia. Ecco cosa migliorare” - cubillius : #ViktoriaInter ecco questa è la vera Inter ?? -

... quel che avviene sopra le nostre teste sono situazioni che sono in ballo da due anni, la decisione sarà quello che sarà e verrà presa dalla famiglia Zhang che ha rispetto della storia dell'e ...... che cosa ci dirà oggi la diretta di Viktoria PlzenPROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZENDando uno sguardo anche alle probabili formazioni della diretta Viktoria Plzenche l'...L' Inter può sorridere, infatti si avvicina il ritorno in campo di Romelu Lukaku. L'attaccante nerazzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport, si è sottoposto a un altro controllo in Belgio, a segu ...Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Jtv. Ecco le sue parole riportate da TuttoJuve.com: Si riparte dal secondo tempo con la Salernitana "Si riparte dalla squadra che anche ...