GdS – Skriniar | “Il rinnovo con l’Inter? Non voglio parlare del contratto”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-12 20:07:41 L’autorevole GdS: Il centrale nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions a Plzen: “Non ho mai parlato e preferisco così, non è il luogo adatto. Quando ci saranno delle novità le saprete da me” dal nostro inviato Filippo Conticello 12 settembre– Plzen (R.Cec) Un’estate in sospeso tra Milano e Parigi, i milioni arabi del Psg a tentarlo, il trasferimento da Messi e Mbappé che sembrava imminente e poi sfumato (ma col rischio che si rimaterializzi presto, magari già a gennaio). Su Milansono piovute così tante parole che si aspettava solo il momento in cui il centralone slovacco potesse. E invece, alla occasione utile, il difensore ha fatto un catenaccio. Si è chiuso in uno strano mutismo che non piacerà ai tifosi interisti, che da lui si aspettavano dichiarazioni d’amore. Al contrario, poche parole ...