Gazzetta | la telecamera che ha visto Candreva | è esclusa dal Var perché a bassa risoluzione

Per Juve-Salernitana, considerata una partita di fascia C per appeal televisivo, il Var aveva a disposizione solo 12 telecamere su 18, da regolamento redatto dalla Lega Serie A. Ma la camera tattica, che avrebbe potuto cogliere la posizione di Candreva che teneva in gioco Bonucci, è presente in tutti gli stadi e per tutte le fasce di partite. perché il Var Banti non ha visionato quelle immagini? La Gazzetta dello Sport lo spiega. "Di fatto ha una risoluzione talmente bassa da essere esclusa dal circuito di immagini da trasmettere in tv e di conseguenza anche da quelle che arrivano in sala Var (anche se ultimamente, già prima di quest'ultimo episodio, si sta discutendo dell'opportunità di inserirla)". Si tratta della telecamera usata per le rilevazioni statistiche.

