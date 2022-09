Formazioni ufficiali Viktoria Plzen Inter | le scelte dei due tecnici

(Di martedì 13 settembre 2022) Ledimatch valido per la seconda giornata della Champions League 2022-23: ledegli allenatori Queste ledi, seconda sfida per i nerazzurri nella Champions League 2022-23.(4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Bucha, Kalvach; Vlkanova, Sykora, Mosquera; Chory. Allenatore: Bilek.(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Correa. Allenatore: Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le formazioni ufficiali scelte da Bilek e Inzaghi per Viktoria Plzen-Inter, seconda giornata di Champions League ...Solo i tre punti. L'Inter di Simone Inzaghi torna in campo, dopo la sofferta vittoria in Serie A ottenuta all'ultimo contro il Torino, nel decisivo impegno di Champions League, valido per la seconda g ...