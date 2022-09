Export bergamasco | i dati nel secondo trimestre 2022 | “Crescita sostenuta | ma in rallentamento”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 settembre 2022) Il valore delle esportazioni di Bergamo neltotalizza 5.319 milioni di euro (+15,4% su base annua, contro variazioni del 20,7% in Lombardia e del 22,2% in Italia). Le importazioni sono state pari a 3.875 milioni (+38,9% tendenziale, contro +27,0% in Lombardia e +45,8% in Italia). Il saldo trimestrale della bilancia commerciale di Bergamo è positivo per 1.444 milioni, inferiore al saldo delcorrispondente dell’anno scorso (1.818 milioni). Per quanto riguarda le prestazioni dei settori trainanti dell’provinciale, la situazione è la seguente: macchinari (1.185 milioni, +0,9%), prodotti chimici (867 milioni, +23,7%), metalli di base (749 milioni, +27,0%), gomma e materie plastiche (549 milioni, +24,3%), mezzi di trasporto (506 milioni, +11,7%), apparecchi elettrici (330 milioni, +15,8%), tessile e abbigliamento ...