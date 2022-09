Covid in Toscana: 8 morti (6 uomini e 2 donne, età media 76 anni), oggi 13 settembre. E 1.322 nuovi contagi (Di martedì 13 settembre 2022) Sono 8 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 13 settembre 2022. Si tratta di 6 uomini e 2 donne con età media di 76 anni. Mentre è in risalita il numero dei nuovi contagiati: 1.322 (156 confermati con tampone molecolare e 1.166 da test rapido antigenico) con età media di 42 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 settembre 2022) Sono 8 iper coronavirus, in132022. Si tratta di 6e 2con etàdi 76. Mentre è in risalita il numero deiati: 1.322 (156 confermati con tampone molecolare e 1.166 da test rapido antigenico) con etàdi 42L'articolo proviene da Firenze Post.

