CorSport: Sarri ha patteggiato una multa per le dichiarazioni contro gli arbitri post Lazio-Napoli (Di martedì 13 settembre 2022) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, avrebbe patteggiato una multa per le pesanti dichiarazioni contro gli arbitri rilasciate nel post partita di Lazio-Napoli. Intanto oggi il Giudice Sportivo si pronuncerà sul dito medio mostrato dal tecnico al direttore sportivo del Verona. "Sempre oggi si esprimerà il Giudice Sportivo, si saprà se il tecnico sarà sanzionato (e in che termini) per il dito medio mostrato a Marroccu, diesse del Verona. Non è ammessa la prova tv, eventuali provvedimenti dipendono dal referto arbitrale o degli ispettori federali (la Procura potrebbe chiedere la multa o la squalifica). L'arbitro Irrati, a fine partita, ha convocato ...

