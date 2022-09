Conte pronto a riposare Son nel tentativo di ‘cambiare le vecchie abitudini’ al Tottenham

Leggi su justcalcio

(Di martedì 13 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Antoniocrede che sarebbe meglio se ilpotesse ruotare Son Heung-min piuttosto che far giocare l’attaccante superstar in ogni partita. Son ha collezionato almeno 40 presenze in tutte le competizioni in ciascuna delle sue sette stagioni complete agli Spurs, mentre solo nella sua prima stagione in Inghilterra ha iniziato meno di 30 partite. Questa stagione, l’attaccante sudcoreano ha iniziato tutte e sette le partite con il suo club, anche se deve ancora segnare e ha fornito un solo assist. Con Richarlison firmato nella stagione conclusiva, dopo l’arrivo a gennaio di Dejan Kulusevski,...