Caccia russo si schianta al suolo in Crimea | video

Leggi su panorama

(Di martedì 13 settembre 2022) C'è anche lo scarso addestramento ed i mezzi non proprio moderni tra i problemi con cui l'esercitosta facendo i conti nella guerra in Ucraina. Per quanto riguarda poi l'aviazione la differenza con i piloti ucraini è molto ampia; i primi infatti si addestrerebbero con un numero di ore di volo dieci volte superiore a quello dei loro rivali di Mosca. Anche per questo si spiegherebbe lo schianto di un SU-25appena decollato da una base ine diretto in Ucraina