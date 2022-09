Buone notizie per il Frosinone, recuperato un centrocampista importante (Di martedì 13 settembre 2022) Il Frosinone ha iniziato la preparazione che lo porterà alla partita di sabato allo Stirpe contro il Palermo.Il tecnico dei ciociari può sorridere, visto che torna ad allenarsi in gruppo il centrocampista ivoriano Ben Kone. Ben Kone ormai divenuto un idolo della tifoseria canarina, per via delle sue prestazioni. Il giocatore in prestito dal Torino, ha dimostrato di dare sempre il massimo, addirittura ha spiegato che giocherebbe in qualsiasi ruolo pur di giocare.Dichiarazioni che fanno felici i tifosi del Frosinone. Già andato a segno contro il Como, il centrocampista non ha soltanto doti fisiche ma anche tecniche. Dotato di un buon controllo palla e di un tiro abbastanza potente. Per il Palermo sarà un avversario da tenere sotto traccia. L'articolo proviene da VivendoPalermo. Leggi su vivendopalermo.news (Di martedì 13 settembre 2022) Ilha iniziato la preparazione che lo porterà alla partita di sabato allo Stirpe contro il Palermo.Il tecnico dei ciociari può sorridere, visto che torna ad allenarsi in gruppo ilivoriano Ben Kone. Ben Kone ormai divenuto un idolo della tifoseria canarina, per via delle sue prestazioni. Il giocatore in prestito dal Torino, ha dimostrato di dare sempre il massimo, addirittura ha spiegato che giocherebbe in qualsiasi ruolo pur di giocare.Dichiarazioni che fanno felici i tifosi del. Già andato a segno contro il Como, ilnon ha soltanto doti fisiche ma anche tecniche. Dotato di un buon controllo palla e di un tiro abbastanza potente. Per il Palermo sarà un avversario da tenere sotto traccia. L'articolo proviene da VivendoPalermo.

