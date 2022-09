Agenzia askanews

AlfonsoScanio, che esattamente 15 anni fa realizzò la più grande conferenza sui cambiamenti climatici d'Europa e la prima proposta di piano di adattamento, lancia una tutti i candidati ...'Non intervenire contro la crisi climatica è criminale'. Lo afferma, in un video, il presidente della Fondazione UniVerde AlfonsoScanio che lancia una tutti i candidati premier 'per evitare lutti e danni a famiglie e imprese'. 'Finora - aggiunge - Conte è l'unico candidato premier a mettere ai primi punti del ... Appello Pecoraro Scanio: candidati premier si impegnino sul clima Roma, 13 set. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, che esattamente 15 anni fa realizzò la più grande conferenza sui cambiamenti climatici d'Europa ..."Non intervenire contro la crisi climatica è criminale". Lo afferma, in un video, il presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio che lancia un appello a tutti i candidati premier "per ...