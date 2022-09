Aldo Grasso: basta ex calciatori a parlare di pallone in tv, non prendono mai posizione (Di martedì 13 settembre 2022) Sul Corriere della Sera, Aldo Grasso scrive di Novantesimo Minuto e in generale della tendenza delle trasmissioni televisive a chiamare ex calciatori a commentare. Il problema è che questi ultimi non prendono mai una posizione. Dove sono finiti i giornalisti sportivi? Su 90° minuto: “Perché non svolge fino in fondo la sua funzione di servizio pubblico?”. “Il difetto principale, come molte altre trasmissioni sportive, è che anche 90° minuto parla principalmente delle squadre più forti: Inter, Napoli, Milan e Juve. Capisco che una tv a pagamento debba fare i conti con gli abbonamenti e i bacini d’utenza, ma la Rai dovrebbe dare pari dignità al Monza come ad altre squadre, a prescindere dal numero di tifosi. Il difetto principale è che a commentare le partite sono stati chiamati degli ex ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) Sul Corriere della Sera,scrive di Novantesimo Minuto e in generale della tendenza delle trasmissioni televisive a chiamare exa commentare. Il problema è che questi ultimi nonmai una. Dove sono finiti i giornalisti sportivi? Su 90° minuto: “Perché non svolge fino in fondo la sua funzione di servizio pubblico?”. “Il difetto principale, come molte altre trasmissioni sportive, è che anche 90° minuto parla principalmente delle squadre più forti: Inter, Napoli, Milan e Juve. Capisco che una tv a pagamento debba fare i conti con gli abbonamenti e i bacini d’utenza, ma la Rai dovrebbe dare pari dignità al Monza come ad altre squadre, a prescindere dal numero di tifosi. Il difetto principale è che a commentare le partite sono stati chiamati degli ex ...

