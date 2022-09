Verissimo | anticipazioni | ospiti di sabato 17 e domenica 18 settembre 2022

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 12 settembre 2022), la trasmissione in cui i personaggi famosi si mettono a nudo raccontandosi in interviste a tu per tu con la conduttrice Silvia Toffanin, sta per tornare in onda. La nuova stagione, infatti, prenderà il via17 e18. Il programma, infatti, ha avuto la conferma del doppio appuntamento settimanale che era stato sperimentato nella scorsa stagione televisiva con un discreto successo. Poco fa, tramite un comunicato stampa, siamo venuti a conoscenza deglidi queste due prime puntate della nuova edizione del programma.17 e 18: Can Yaman e Francesco Chillemi presentano 'Viola come il mare' Le prime puntate diin ...