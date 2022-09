(Di lunedì 12 settembre 2022) Il maxi controllo nella notte tra venerdì e sabato sul lungarno Aldo Moro. Via le patenti e decurtati in una serata oltre 300 ...

Il maxi controllo nella notte tra venerdì e sabato sul lungarno Aldo Moro. Via le patenti e decurtati in una serata oltre 300 ...Livorno 8 settembre 2022 - 'dormono sui tavoli in piazza Grande, da salotto buono a spazio di degrado' Confcommercio: 'Giovani fuori controllo, la situazione è peggiorata.dormono sui tavoli ... Ubriachi e drogati alla guida, numeri choc a Firenze: un solo posto di blocco ne scova 31 Il maxi controllo nella notte tra venerdì e sabato sul lungarno Aldo Moro. Via le patenti e decurtati in una serata oltre 300 punti ...A seguito delle direttive emesse dal Comando Provinciale di Teramo circa l’intensificazione dei controlli in luoghi nevralgici del territorio, al fine di prevenire e reprimere i reati contro la person ...